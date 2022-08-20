Англія

Вдалий старт для команди Мікеля Артети разом із українцем Олександром Зінченком.

Лондонський Арсенал у матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги впевнено обіграв Борнмут із рахунком 3:0.

Таким чином, команда Мікеля Артети виграла всі три стартові матчі в поточному сезоні АПЛ. До цього лондонці обіграли Лестер (4:2) та Крістал Пелес (2:0).

За інформацією Goal.com, Арсенал вперше з сезону-2004/05 зміг стартувати в АПЛ із трьох перемог поспіль.

Зазначимо, що той сезон у 2005 році Арсенал закінчив на другому місці з відставанням від чемпіона Челсі у 12 очок.

Раніше повідомлялося, що фанати Арсенала знову заспівали на адресу Зінченка.