Англія

Бразилець готовий грати за нову команду.

27 серпня відбудеться поєдинок 4 туру АПЛ Саутгемптон – Манчестер Юнайтед.

Головний тренер червоних дияволів Ерік тен Гаг повідомив на передматчевій пресконференції, що новачок команди Каземіро може дебютувати у складі команди.

"Каземіро готовий. Він перебував у команді останніми днями, провів усі тренування, а також працював індивідуально", — сказав тен Гаг.

Водночас не обійшлося без кадрових втрат напередодні матчу зі "святими". Точно не зіграє Марсьяль.

"Антоні не готовий. Має проблему з ахіллом. Нам треба зачекати. Не можу прогнозувати. Сподіваюся, він буде готовий до наступного матчу із Лестером", — підсумував коуч.

Матч Саутгемптон – Манчестер Юнайтед стартує о 14.30. Тим часом ми підготували для вас анонс матчів 4 туру АПЛ.