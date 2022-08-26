Бразилець готовий грати за нову команду.
Каземіро, Манчестер Юнайтед
26 серпня 2022, 21:37
27 серпня відбудеться поєдинок 4 туру АПЛ Саутгемптон – Манчестер Юнайтед.
Головний тренер червоних дияволів Ерік тен Гаг повідомив на передматчевій пресконференції, що новачок команди Каземіро може дебютувати у складі команди.
"Каземіро готовий. Він перебував у команді останніми днями, провів усі тренування, а також працював індивідуально", — сказав тен Гаг.
Водночас не обійшлося без кадрових втрат напередодні матчу зі "святими". Точно не зіграє Марсьяль.
"Антоні не готовий. Має проблему з ахіллом. Нам треба зачекати. Не можу прогнозувати. Сподіваюся, він буде готовий до наступного матчу із Лестером", — підсумував коуч.
Матч Саутгемптон – Манчестер Юнайтед стартує о 14.30. Тим часом ми підготували для вас анонс матчів 4 туру АПЛ.