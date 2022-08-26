Україна

Тарас Степаненко захоплюється прогресом Михайла Мудрика.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко висловився про талант Михайла Мудрика.

"На Мишка зараз буде дуже великий пресинг. Це відповідальність, коли молодому гравцю дають такі аванси. У кожному матчі від нього чекають, що він обіграватиме, як з Аяксом, 40 метрів "пропрє" і заб'є гол. А якщо захисник закрив або знає його здібності, то вже кажуть: "Та ні, що там кажуть, він не може".

Мудрик талановитий. Він приїжджав на збори із різними коучами. Якщо я не помиляюся, то його три чи чотири рази відправляли, бо мав щось із головою, не знаю. Де Дзербі знайшов підхід, став йому "вставляти". Але головне, що він почав слухати. Мудрик зараз добре прогресує, слухає, що йому кажуть. З такою самовіддачею він може стати одним із найкращих гравців в історії нашої країни.

Золотий м'яч? А чому ні? Так, у нього все є для цього. Він працює, живе футболом. Головне – не звертати уваги на те, що говоритимуть про нього довкола. Тиск великий. Не може Мудрик тягти, п'ятьох обігравати й забивати. Колись він видасть супергру, колись його не буде видно. Але поступово він підійматиме рівень", — розповів Степаненко в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

Раніше повідомлялося про інтерес до Мудрика з боку Арсеналу.