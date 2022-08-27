Англія

Після першого тайму команда Гвардіоли поступалася у 2 м'ячі.

У матчі четвертого туру АПЛ Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі проти Крістал Пелес.

Після першого тайму команда Гвардіоли поступалася у 2 м'ячі, проте у другому повністю переграла своїх оппонентів. Підсумковий рахунок зустрічі — 4:2 на користь "містян". Норвезький форвард Сіті Ерлінг Голанд записав до свого активу хет-трик.

Манчестер Сіті — Крістал Пелес — 4:2

Голи: Бернарду Сілва, 53; Голанд, 62, 70, 81 — Стоунз, 4 (автогол); Андерсен, 22

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз, Канселу (Гюндоган, 61) — Родрі, Де Брюйне, Бернарду Сілва — Марез (Альварез, 61), Голанд, Фоден

Крістал Пелес: Гуайта — Андерсен, Клайн (Олісе, 74), Ворд, Мітчелл (Річардс, 57), Гуехі — Езе, Шлупп, Дукуре — Едуар (Г'юз, 67), Аю (Матета, 74)

Попередження: Фоден, 86 — Матета, 86; Гуехі, 88

Зазанчимо, що Ліверпуль в одному з паралельних матчів познущався над Борнмутом.