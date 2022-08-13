Франция

Буркінець перебирається на Велодром.

Марсель домовився з Ман Сіті про річну оренду 21-річного правого оборонця збірної Буркіна-Фасо Ісса Каборе. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Журналіст зазначає, що "провансальці" матимуть право на повноцінний трансфер Каборе за 20 мільйонів євро. У суботу, 13 серпня, Ісса прибуде до Марселю.

У минулому сезоні Каборе грав на правах оренди за інший французький клуб — Труа, у складі якого провів 17 матчів.

Нагадаємо, також Марсель націлився на Баї.