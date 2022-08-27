Англія

Підопічні тен Гага обіграли Саутгемптон.

У стартовому матчі четвертого туру Англійської Прем'єр-Ліги Саутгемптон на своєму полі поступився Манчестер Юнайтед. Переможний м'яч на рахунку Бруну Фернандеша.

По завершенню гри "святі" залишилися з 4 пунктами після чотирьох турів, у той час як підопічні Тен Гага після двох поразок на старті здобули вже другу перемогу поспіль.

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед — 0:1

Гол: Бруну Фернандеш, 55

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Саліссу, Белла-Кочап, Дженепо (Перро, 89) — Ворд-Праус, Лавія — Арібо (Лянко, 89), Армстронг А. (Мара, 77), Ельюнуссі (Армстронг С., 63) — Че Адамс

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Мактоміней, Фернандеш, Еріксен (Фред, 90+2) — Санчо (Роналду, 68), Рашфорд, Еланга

Попередження: Далот, 51; Мактоміней, 83; Фред, 90+6

Відзначимо, що у складі "манкніанців" у цьому матчі дебютував зірковий новачок Каземіро, який вийшов на заміну.