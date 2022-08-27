Англія

До вашої уваги — найкращі моменти поєдинку АПЛ.

У матчі четвертого туру АПЛ Манчестер Сіті здійснив фантастичний камбек у грі проти Крістал Пелес.

Після першого тайму команда Хосепа Гвардіоли поступалася у 2 м'ячі, проте зуміла переломити хід зустрічі. Її героєм став Ерлінг Голанд, який відзначився хет-триком.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Крістал Пелес — 4:2

Голи: Бернарду Сілва, 53; Голанд, 62, 70, 81 — Стоунз, 4 (автогол); Андерсен, 22

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз, Канселу (Гюндоган, 61) — Родрі, Де Брюйне, Бернарду Сілва — Марез (Альварез, 61), Голанд, Фоден

Крістал Пелес: Гуайта — Андерсен, Клайн (Олісе, 74), Ворд, Мітчелл (Річардс, 57), Гуехі — Езе, Шлупп, Дукуре — Едуар (Г'юз, 67), Аю (Матета, 74)

Попередження: Фоден, 86 — Матета, 86; Гуехі, 88

Також у суботу переміг Ліверпуль, який зумів відзначитися цілих 9 разів у воротах Борнмута.