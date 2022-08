Український футболіст Олександр Зінченко не потрапив до заявки на лондонське дербі Арсеналу проти Фулгема, яке розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Таке рішення тренерський штаб Мікеля Артети прийняв з питань обережності через розтяг нашим співвітчизником лівого коліна.

Також у Твіттері Арсеналі зазначається, що також матч пропустить ганський опорник Томас, який на п'ятничному тренуванні отримав пошкодження правого стегна.

