Англія

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти матчу АПЛ.

У четвертому турі англійської Прем'єр-лізи Манчестер Юнайтед у гостях здобув мінімальну перемогу над Саутгемптоном із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на початку другого тайму, коли на 55 хвилині результативним ударом відзначився Бруну Фернандеш.

Для "червоних дияволів" це друга перемога поспіль після успіху в минулому матчі проти Ліверпуля.

Огляд матчу

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Бруну Фернандеш, 55.

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Саліссу, Белла-Кочап, Дженепо (Перро, 89) — Ворд-Праус, Лавія — Арібо (Лянко, 89), Армстронг А. (Мара, 77), Ельюнуссі (Армстронг С., 63) — Че Адамс.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Мартінес, Маласія — Мактоміней, Фернандеш, Еріксен (Фред, 90+2) — Санчо (Роналду, 68), Рашфорд, Еланга (Каземіро, 80).

Попередження: Далот, 51; Мактоміней, 83; Фред, 90+6.