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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 27 серпня.

Футбольне життя влітку не зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 27 серпня:

Челсі домовився про перехід Веслі Фофана. Наразі клуби готують необхідні документи для підписання контракту із гравцем.

Антоніо Конте готовий придбати Руслана Маліновського, а Бенфіка хоче продати Романа Яремчука, який не потрапив у заявку на матч чемпіонату Португалії.

Тим часом, Ліверпуль знищив Борнмут, а Арсенал без Олександра Зінченка зумів обіграти Фулгем.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.