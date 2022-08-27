Англія

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти матчу АПЛ.

У матчі четвертого туру АПЛ лондонський Челсі вдесятьох здобув перемогу над Лестером. Дублем у складі "синіх" відзначився Рахім Стерлінг.

Відзначимо, що команда Томаса Тухеля вже має у своєму активі 7 пунктів, у той час як підопічні Брендана Роджерса — всього 1 бал.

Огляд матчу:



Челсі - Лестер 2:1

Голи: Стерлінг, 47, 63 – Барнс, 66.

Челсі: Менді, Джеймс, Тіаго Сілва, Чалоба, Кукурелья (Чілвелл, 90), Лофтус-Чік, Маунт (Аспілікуета, 46), Жоржиньо (Ковачич, 75), Галлахер, Хавертц, Стерлінг (Пулішич, 75).

Лестер: Уорд, Кастань, Еванс, Амарті, Джастін, Прат (Перес, 55), Ндіді, Барнс, Тілеманс, Сумаре (Іхеаначо, 55), Дьюзбері-Холл, Варді.

Попередження: Галлахер (22), Дьюзбері-Холл (31), Прат (40), Хавертц (90).

Вилучення: Галлахер (28)

Відзначимо, що також у суботу перемогу здобув Манчестер Сіті.