Англія

Контракт із 21-річним англійцем розрахований до літа 2026 року.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джеймс Гарнер став гравцем Евертона. Про це повідомляє прес-служба "ірисок".

Угода з 21-річним англійцем розрахована до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 9 млн фунтів стерлінгів, а за рахунок бонусів вона може зрости до 15,5 млн фунтів.

Також МЮ може отримати відсоток від суми майбутнього продажу футболіста.

Минулого сезону Гарнер провів 49 матчів за Ноттінгем Форест, у яких забив чотири голи та віддав 10 результативних передач.