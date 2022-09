Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє нові подробиці щодо пошуку нового тренера Челсі.

За його інформацією, наставник Брайтона Грем Поттер знаходиться за крок від посади наставника "аристократів".

"Готові документи для підписання Гремом Поттером п'ятирічної угоди з Челсі. Питання годин, і це буде завершено/оголошено. Інші кандидати ніколи не були дуже близькими до отримання роботи в Челсі, оскільки Тодд Болі (Прим. — власник Челсі) був дуже чітким: він хотів лише Поттера" — підсумував журналіст.

Documents are ready for Graham Potter to sign a five-year deal with Chelsea. Matter of hours and it will be completed/announced. 🚨🔵 #CFC



Other candidates have never been really close to getting Chelsea job as Todd Boehly was very clear: he only wanted Potter. pic.twitter.com/xwLJgAaKgP