47-річний анлієць очолить "синіх".
Грем Поттер, Getty Images
08 вересня 2022, 16:59
Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє нові подробиці щодо пошуку нового тренера Челсі.
За його інформацією, наставник Брайтона Грем Поттер знаходиться за крок від посади наставника "аристократів".
"Готові документи для підписання Гремом Поттером п'ятирічної угоди з Челсі. Питання годин, і це буде завершено/оголошено. Інші кандидати ніколи не були дуже близькими до отримання роботи в Челсі, оскільки Тодд Болі (Прим. — власник Челсі) був дуже чітким: він хотів лише Поттера" — підсумував журналіст.
Також Романо додав відео, на якому Поттер вже приїжджає до бази Челсі біля Кобхему задля підписання угоди.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що однією з причин звільнення Томаса Тухеля було небажання німця бачити у Челсі Кріштіану Роналду. У той же час бачити зіркового португальця у Лондоні хотів особливо Тодд Боелі.