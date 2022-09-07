Англія

Власник Челсі хотів купити зіркового португальця.

Стали відомі нові подробиці щодо причин звільнення Томаса Тухеля з посади головного тренера Челсі. Нагадаємо, 49-річний спеціаліст залишив лондонський клуб після поразки від загребського Динамо (0:1) у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Правда: той факт, що Томас Тухель опирався покупці Кріштіану Роналду, був однією з причин поганих стосунків з Тоддом Боелі (Прим. — власником Челсі). Боелі хотів Роналду. Тухель сказав: "Він знищить дух у моїй роздягальні" — передає авторитетний німецький журналіст Крістіан Фальк.

Зазначимо, що вже у четверт Роналду може вперше зіграти у Лізі Європи.

Раніше стало відомо, скільки отримає Тухель за звільнення з Челсі.