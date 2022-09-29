Англія

Гвінеєць може залишити Мерсисайд найближчого літа.

Відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра поділився новиною щодо можливого відходу з Ліверпуля гвінейського хавбека Набі Кейта.

"Контракт Набі Кейта з Ліверпулем закінчується у червні 2023 року, і переговори щодо його продовження наразі призупинені. Тож півзахисник може піти у якості вільного агента в кінці сезону" — підсумував інсайдер.

Раніше з'явилася інформація, що інтерес до 27-річного футболіста виявляє дортмундська Боруссія. Німці хочуть підписати гвінейця саме наступного літа.

Зазначимо, що раніше Набі вже виступив у Бундеслізі у складі РБ Лейпциг, зі складу якого перейшов до Ліверпуля влітку 2018 року за 48 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що у цьому сезоні Кейта досі не з'являвся на полі у складі "червоних". Більшу частину ігор він пропустив через травму.