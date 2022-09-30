Англія

Футболіст перестав приймати стиль гри тренера.

Нападник лондонського Арсенала Габріель Жезус розповів, що йому складно було спрацюватись із Пепом Гвардіолою в Манчестер Сіті.

"Чому я так мало грав за Сіті? Справа була в тому, як Гвардіола розуміє футбол і чого він хотів від нашої команди. Я мав вирішити для себе — прийняти це чи ні. Якщо б я не прийняв це, мав би прийняти новий виклик. Так я і зробив.

Якийсь час я погоджувався, але настав момент, коли я сказав: "Я хочу робити щось для себе, так, як подобається мені". Я йому подякував, він зрозумів, і ми пішли далі".

Також Жезус розповів, чим відрізняється футбол Манчестер Сіті від Арсенала.

"Тут, в Арсеналі, все по-іншому. Футбол інший — різні гравці, різні способи гри. В Сіті кардинально все відрізнялось.

Нападник не так часто торкався м’яча, ви бачите це, спостерігаючи за іграми. І коли наставав час прийняти м’яч, це робив не нападник, тому що Гвардіола наказував грати першим на м’ячі атакувальних півзахисників. Добре, добре. Тож я вирішив змінитися", — сказав бразилець.