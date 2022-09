Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив результати голосування серед уболівальників, які визначили найкращого футболіста команди за підсумками серпня 2022 року.

Ним став нападник Габріел Жезус, який перебрався до табору "канонірів" влітку з Манчестер Сіті.

У п'яти матчах серпня 25-річний бразилець забив три голи і віддав три асисти, завдяки чому випередив у голосуванні Габріела Мартінеллі та Мартіна Едегора, які посіли в опитуванні друге та третє місця відповідно.

🥁 Introducing your August Player of the Month... 🇧🇷 Gabriel Jesus 🇧🇷 The first of many, Gabby 👊

Щодо автора кращого голу Арсеналу у серпні, то переможцем у голосуванні став забитий м'яч у виконанні центрального захисника Вільяма Саліба проти Борнмута (51% голосів).

Друге місце дісталося голу Габріела Жезуса проти Лестера (39%), а третє — голу Габріела Мартінеллі у тому ж матчі (6%).

💥 Goal of the Month 💥



🥇 51%

🥈 39%

🥉 6%



🏆 It's time to reveal what you voted as your August Goal of the Month 👇



