Англія

Англієць може залишитися у Манчестер на довгий термін.

Відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра повідомив, що Манчестер Юнайтед вже почав перемовини з Маркусом Рашфордом щодо продовження контракту.

"Манчестер Юнайтед працює на продовженням контракту Маркуса Рашфорда. ПСЖ хотів його минулого літа, але МЮ вважав нападника недоступним для трансферу. Його контракт закінчується у червні, але у Ман Юнайтед є опція продовження до 2024 року. Тривають переговори щодо нового довгострокового контракту" — підсумував інсайдер.

Нагадаємо, що Рашфорда було визнано найкращим гравцем тижня у Лізі Європи. 24-річний англієць зробив дубль і точний асист у матчі проти кіпрської Омонії, за яку виступає Роман Безус.

Також Маркус став гравцем найкращим гравцем вересня в АПЛ.

