Керівництво клубу має намір покращити умови роботи для 49-річного данця.
Томас Франк, Getty Images
18 жовтня 2022, 17:40
Головний тренер Брентфорда Томас Франк може одержати новий контракт від клубу АПЛ. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, на тлі інтересу з боку інших клубів до 49-річного данця, керівництво "бджіл" вирішило покращити угоду для фахівця.
Нагадаємо, Франк очолив команду у жовтні 2018 року. У сезоні-2020/21 "бджоли" вийшли до АПЛ. Під його керівництвом команда виграла 94 із 202 матчів.
Наразі Брентфорд набрав 13 очок після 10 ігор та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.