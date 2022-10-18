Англія

Керівництво клубу має намір покращити умови роботи для 49-річного данця.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк може одержати новий контракт від клубу АПЛ. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, на тлі інтересу з боку інших клубів до 49-річного данця, керівництво "бджіл" вирішило покращити угоду для фахівця.

Нагадаємо, Франк очолив команду у жовтні 2018 року. У сезоні-2020/21 "бджоли" вийшли до АПЛ. Під його керівництвом команда виграла 94 із 202 матчів.

Наразі Брентфорд набрав 13 очок після 10 ігор та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.