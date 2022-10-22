Англія

Клуб не проти зекономити на зарплатні гравця.

Після конфлікту Кріштіану Роналду з Еріком тен Гагом, спричиненим поведінкою португальця та відстороненням його від тренувального процесу, в пресі почали з'являтись нові чутки, які стосуються майбутнього футболіста.

Манчестер Юнайтед готовий відпустити Роналду безкоштовно. Про це пише видання ESPN. Але бажаючих його підписати поки немає.

Справа у зарплатні футболіста. Він отримує 500 тисяч фунтів на тиждень і майже ніхто не зможе потягнути таку суму не з топ-клубів.

Юнайтед був би не проти зекономити на його гонорарі. Керівники клубу вважають, що після чемпіонату світу-2022 увага до зірки футболу буде прикута і хтось дозволить собі його працевлаштування.

Раніше повідомлялось, що Роналду отримав значний штраф за скандальну витівку під час матчу з Тоттенгемом.