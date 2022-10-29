Українець починає зі старту всі матчі "ірисок" у нинішньому сезоні.
Віталій Миколенко, Getty Images
29 жовтня 2022, 18:43
Український захисник Віталій Миколенко знову потрапив до стартового складу Евертона. На цей раз — на матч проти лондонського Фулгема, який розпочнеться у суботу о 19:30.
Зазначимо, що наш 23-річний співвітчизник не пропускає матчів нинішнього сезону АПЛ — втринадцяте поспіль Віталій виходить із перших хвилин.
Нагадаємо, що наразі "іриски" перебувають на 14 сходинці у таблиці. Їхні суперники — восьмі.
Зазначимо, що до заявки Брентфорда у суботу вперше потрапив Єгор Ярмолюк
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