Англія

Українець починає зі старту всі матчі "ірисок" у нинішньому сезоні.

Український захисник Віталій Миколенко знову потрапив до стартового складу Евертона. На цей раз — на матч проти лондонського Фулгема, який розпочнеться у суботу о 19:30.

Зазначимо, що наш 23-річний співвітчизник не пропускає матчів нинішнього сезону АПЛ — втринадцяте поспіль Віталій виходить із перших хвилин.

Нагадаємо, що наразі "іриски" перебувають на 14 сходинці у таблиці. Їхні суперники — восьмі.