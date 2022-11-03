Англія

Головний тренер "канонірів" зробив вельми гучну заяву.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував плани "канонірів" на січневе трансферне вікно. Зазначимо, що зараз "каноніри" перебувають на першій сходинці в АПЛ, на 2 очки випереджаючи Манчестер Сіті.

"У тому становищі, в якому ми зараз перебуваємо, нам потрібен тільки гравець іншого рівня, топ-гравець. Цей футболіст має бути доступним. Ми розглянемо всіх і подивимося, що ми можемо зробити" — підсумував іспанець.

Днями Артета спростував чутки про можливе призначення до Барселони. Також 40-річний спеціаліст потрапив до числа претендентів на приз найкращого тренера жовтня в АПЛ,

Нагадаємо, що українець Олександр Зінченко вже тренується в основній групі Арсеналу.