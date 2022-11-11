Англія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Кубка англійської ліги 10 листопада 2022, 22:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед здолав Астон Віллу та пробився до наступного раунду турніру, де зустрінеться з Бернлі.

Після безгольового першого тайму команди у другій половині зустрічі продемонстрували справжнє шоу, переможцем у якому стали "червоні дияволи".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Астон Вілла в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2022/23:

Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 4:2

Голи: Мартіаль, 49, Рашфорд, 67, Фернандеш, 78, Мактоміней, 90+1 — Воткінс, 48, Далот, 61 (у власні ворота)

Манчестер Юнайтед: Дубравка — Діогу Далот, Магвайр, Лінделеф (Мартінес, 87), Маласіа — Фред (Еріксен, 62), Бруну Фернандеш, ван де Бек (Еланга, 62), Мактоміні , Рашфорд (Каземіро, 82) — Марсьяль (Гарначо, 62).

Астон Вілла: Ольсен — Янг (Кеш, 74), Чемберс, Конса (Мінгз, 59), Аугустінссон (Дінь, 80) — Ремзі (Бейлі, 59), Макгінн, Камара, Дуглас Луїс — Інгз (Буендіа, 59), Уоткінс