Агент Кріштіану Роналду активно працює над пошуком нової команди гравцеві після скандального інтерв'ю.

Як повідомляє журналіст CBS Бен Джейкобс, Жорже Мендеш запропонує португальця Челсі, проте в лондонському клубі сумніваються в угоді.

Стверджується, що "пенсіонери" більш зацікавлені в послугах Крістофера Нкунку, Рафаеля Леау та Айвена Тоуні.

Зазначимо, що португальський нападник цього сезону відіграв 16 матчів, в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, що керівництво Манчестер Юнайтед дозволить Тен Гагу вирішувати долю Роналду.