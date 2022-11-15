Проте лондонці не дуже зацікавлені.
Кріштіану Роналду, getty images
15 листопада 2022, 00:36
Агент Кріштіану Роналду активно працює над пошуком нової команди гравцеві після скандального інтерв'ю.
Як повідомляє журналіст CBS Бен Джейкобс, Жорже Мендеш запропонує португальця Челсі, проте в лондонському клубі сумніваються в угоді.
Стверджується, що "пенсіонери" більш зацікавлені в послугах Крістофера Нкунку, Рафаеля Леау та Айвена Тоуні.
Зазначимо, що португальський нападник цього сезону відіграв 16 матчів, в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі.
Нагадаємо, що керівництво Манчестер Юнайтед дозволить Тен Гагу вирішувати долю Роналду.