Англія

Проте лондонці не дуже зацікавлені.

Агент Кріштіану Роналду активно працює над пошуком нової команди гравцеві після скандального інтерв'ю.

Як повідомляє журналіст CBS Бен Джейкобс, Жорже Мендеш запропонує португальця Челсі, проте в лондонському клубі сумніваються в угоді.

Стверджується, що "пенсіонери" більш зацікавлені в послугах Крістофера Нкунку, Рафаеля Леау та Айвена Тоуні.

Зазначимо, що португальський нападник цього сезону відіграв 16 матчів, в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, що керівництво Манчестер Юнайтед дозволить Тен Гагу вирішувати долю Роналду.