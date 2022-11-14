Англія

В публічну площину випливають деякі факти інтерв'ю Кріштіану Роналду, яке наробило багато галасу.

Португальський форвард МЮ Кріштіану Роналду дав приголомшливе інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, в якому сказав, що не поважає головного тренера тен Гага та вважає, що клуб зрадив його. Сам Морган зізнався, що саме португалець попросив його записати це інтерв'ю.

«Я не просив Роналду про інтерв'ю, він сам попросив мене зробити це. Все сталося нещодавно. Ні для кого не секрет, що Роналду відчував справжнє розчарування з приводу того, що відбувалося в Манчестер Юнайтед останній рік.

Він відчув, що настав час висловитися. Він знав, що це викличе ажіотаж. Кріштіану знав, що люди його критикуватимуть. Але він також знав, що все сказане – правда і що настав час висловитися. Іноді правда може поранити", — наводить слова Пірса Моргана talkSPORT.

До речі, колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер вважає, що 99% фанатів МЮ будуть на боці Тен Гага. 1% за Роналду — це Фердінанд, Кін та Евра.