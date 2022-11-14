Епопея з португальцем продовжується.
Ерік Тен Гаг, getty images
14 листопада 2022, 23:26
Галас щодо скандального інтерв'ю Роналду лише набирає обороти, тому Манчестер Юнайтед вирішує що буде робити з португальцем.
Як повідомляє видання ESPN, керівництво англійського клубу дозволить Еріку Тен Гагу приймати рішення щодо зіркового гравця.
Зазначимо, що португальський нападник цього сезону відіграв 16 матчів, в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кріштіану Роналду сам попросив Моргана зробити скандальне інтерв'ю.