Англія

Епопея з португальцем продовжується.

Галас щодо скандального інтерв'ю Роналду лише набирає обороти, тому Манчестер Юнайтед вирішує що буде робити з португальцем.

Як повідомляє видання ESPN, керівництво англійського клубу дозволить Еріку Тен Гагу приймати рішення щодо зіркового гравця.

Зазначимо, що португальський нападник цього сезону відіграв 16 матчів, в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кріштіану Роналду сам попросив Моргана зробити скандальне інтерв'ю.