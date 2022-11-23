ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Франції прокоментував перемогу його команди на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Збірна Франції напередодні зуміла переломити хід протистояння проти Австралії на тлі пропущеного голу, здобувши стартову перемогу на чемпіонаті світу-2022 в Катарі (4:1).

Франція — Австралія 4:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Нападник чинних чемпіонів світу Олів’є Жиру, на рахунку якого дубль у цьому матчі, після завершення зустрічі розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Із точки зору команди, я дуже радий нашим чотирьом голам і такому початку змагань. Проте настільки невдало починати цю гру все ж таки не було потреби. Нам доведеться над цим попрацювати.

Я хотів би присвятити цю перемогу Лукасу Ернандесу, який отримав травму сьогодні ввечері. Чергову травму для нашої команди... Цей момент — чорна риска під цим вечором. Але зараз ми сподіваємося, що змусимо його пишатися нашим подальшим виступом.

Щож до особистої точки зору, то я навряд чи міг сподіватися на кращий старт турніру. Ці два голи — джерело великої гордості, і я не збираюся зупинятися на досягнутому. Я сподіваюся продовжити забивати, щоб допомогти команді досягти нашої мети. Гру за грою, стаючи при цьому ще сильнішим.

Наша команда добре себе почуває та має сильний характер. У нас зібрався відмінний колектив, який допоможе тобі, коли ти опиняєшся в скрутному становищі.

Звичайно, ми всі все одно хотіли б більше спокійної гри на початку матчу. Але мені більше запам’ятались чотири наших голи та решта гарних речей, які ми зробили", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що раніше головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам прокоментував травму захисника Лукаса Ернандеса.

На груповому етапі збірній Франції ще доведеться зі грати проти Данії та Тунісу.