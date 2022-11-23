ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Франції прокоментував перемогу його команди на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Франція в своєму першому матчі на чемпіонаті світу-2022 у вольовому стилі обіграла Австралію, незважаючи на швидкий пропущений м’яч (4:1).

Франція — Австралія 4:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Півзахисник чинних чемпіонів світу Адрієн Рабьо після завершення зустрічі розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ідеальний початок турніру. Нас трохи здивували суперники на старті гри, проте ми швидко відреагували на зміну рахунку, відповіли, і фактично зняли всі питання посеред другого тайму. На Францію постійно чинитиметься тиск, проте цього разу ми з ним упорались.

Я щасливий, що зміг забити та зробити гольовий пас на Жиру. Ми не почали панікувати після невдачі, що підкреслює силу нашої команди.

Ще до матчу я підійшов до Жиру і сказав, що, якщо в мене виникне нагода зробити на нього гольовий пас, я нею скористаюсь. Це й було зроблено за ходом гри. У підсумку, я щасливий, він щасливий, усі щасливі. Сподіваюсь, що так воно й триватиме надалі.

У іншому матчі нашої групи була нічия, що також добре для Франції. Наступний крок буде вже за нами", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що раніше головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам прокоментував травму захисника Лукаса Ернандеса.

На груповому етапі збірній Франції ще доведеться зі грати проти Данії та Тунісу.