ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан французької збірної висловився про свого співвітчизника.

Воротар збірної Франції Уго Льоріс прокоментував перемогу над Австралією (4:1) у матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2022, та висловився про партнера по національній команді Олів'є Жиру.

"Ми повинні віддати належне тому, як здорово ми відреагували на пропущений гол та взяли гру під свій контроль. Ми можемо бути задоволені своїм виступом, але розуміємо, що від матчу до матчу гру треба покращувати.

Жиру заслуговує на величезну повагу. Це справжній приклад на футбольному полі, гравець, який ніколи не здається. Останні місяці він іноді випадав із команди, але ніколи не втрачав концентрацію.

Порівнятися по голах із Тьєррі Анрі — велике досягнення, і я сподіваюся, що Олів'є його перевершить. Це був хороший старт для всієї команди, а для нападника забити два голи просто чудово", — цитує Льоріса Daily Mail.

Нагадаємо у Жиру та Анрі по 51 голу за збірну Франції — це рекорд. Вчора у матчі проти Австралії Жиру зробив дубль.