Футболіст прокоментував свій відхід з МЮ.
Кріштіану Роналду, Getty Images
22 листопада 2022, 20:02
Напередодні Манчестер Юнайтед офіційно повідомив, що контракт з Кріштіану Роналду був розірваний після скандального інтерв'ю.
Португалець, який зараз готується до першого туру чемпіонату світу зі збірної Португалії, висловився щодо відходу.
"Після перемовин з Манчестер Юнайтед ми домовилися достроково розірвати наш контракт. Я люблю Манчестер Юнайтед і люблю вболівальників, це ніколи не зміниться.
Однак мені здається, що настав правильний час шукати новий виклик. Я бажаю команді успіхів у решті сезону та в майбутньому", — цитує Роналду журналіст Daily Telegraph Метт Лоу.
Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація, що Кріштіану Роналду вже отримав дві пропозиції.