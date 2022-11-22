Англія

Футболіст прокоментував свій відхід з МЮ.

Напередодні Манчестер Юнайтед офіційно повідомив, що контракт з Кріштіану Роналду був розірваний після скандального інтерв'ю.

Португалець, який зараз готується до першого туру чемпіонату світу зі збірної Португалії, висловився щодо відходу.

"Після перемовин з Манчестер Юнайтед ми домовилися достроково розірвати наш контракт. Я люблю Манчестер Юнайтед і люблю вболівальників, це ніколи не зміниться.

Однак мені здається, що настав правильний час шукати новий виклик. Я бажаю команді успіхів у решті сезону та в майбутньому", — цитує Роналду журналіст Daily Telegraph Метт Лоу.

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація, що Кріштіану Роналду вже отримав дві пропозиції.