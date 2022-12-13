Англія

Норвезький форвард хоче довести, що може забивати у будь-якому топовому чемпіонаті.

Батько та агент зіркового нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, Альф-Інге Голанд, висловився про майбутнє свого сина та його плани на кар'єру.

"Ерлінг міг би залишитися в Манчестер Сіті на наступні 15 років, тому що він дуже щасливий тут, і ми говоримо про великий клуб.

Але в мене таке враження, що він хоче довести, що може перемагати в будь-якій топовій лізі..." — цитує слова Альфі Голанда City Xtra.

У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів за Манчестер Сіті 18 матчів, у яких забив 23 голи та віддав три результативні передачі.