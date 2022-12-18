Англія

Нещодавно він увійшов до City Group.

Нещодавно власники Манчестер Сіті купили клуб і Бразилії — Баія. Після цього з'явилася інформація, що Манчестер Сіті відкликає з оренди бразильського вінгера Кайкі, який виступав у португальському Пасуш Феррейра.

Не дивно, що новим місцем роботи 19-річного таланта стане саме клуб із його Батьківщини, який став "спорідненим" із "містянами". Детальніше про це розповів авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

"Команда Сіті Груп Баія досягла повної згоди щодо підписання Кайкі в оренду з Манчестер Сіті. Кайкі поїде до Баїї у понеділок, щоби завершити переїзд, це домовлено та підписано" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.

Відзначимо, що Кайкі грав у Пасуші останні півроку. Втім, заграти бразильцю у Португалії не вдалося — 8 матчів, жодного голу чи асисту і одна жовта картка.

Нагадаємо, що Ман Сіті хоче переманити Сака.