Втім, "містяни" одразу шукають для Кайкі новий варіант.
Кайкі, Getty Images
10 грудня 2022, 18:30
Молодий атакувальний хавбек Ман Сіті Кайкі, який наразі грає в оренді у португальському Пасуш Феррейра, близький до оренди в іншому клубі. Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.
"Манчестер Сіті попросив негайно відкликати з оренди бразильського талановитого вінгера Кайкі, який грає у Пасуш Феррейра.
City Group працює над пошуком нового проекту для оренди цього гравця з багатьма можливостями, Кайк незабаром прийме рішення" — підсумував італійський інсайдер у своєму Твіттері.
Що цікаво, зовсім нещодавно власники Манчестер Сіті придбали бразильський клуб.
Відзначимо, що 19-річний латиноамериканеець відправився до португальського клубу цього літа. Втім, заграти у Пасуші лівоногому вінгеру не вдалося — 8 матчів і жодної результативної дії при одній жовтій картці.
Нагадаємо, Ілкай Гюндоган може залишити "манкуніанців" заради Барселони.