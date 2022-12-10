Англія

Втім, "містяни" одразу шукають для Кайкі новий варіант.

Молодий атакувальний хавбек Ман Сіті Кайкі, який наразі грає в оренді у португальському Пасуш Феррейра, близький до оренди в іншому клубі. Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

"Манчестер Сіті попросив негайно відкликати з оренди бразильського талановитого вінгера Кайкі, який грає у Пасуш Феррейра.

City Group працює над пошуком нового проекту для оренди цього гравця з багатьма можливостями, Кайк незабаром прийме рішення" — підсумував італійський інсайдер у своєму Твіттері.

Що цікаво, зовсім нещодавно власники Манчестер Сіті придбали бразильський клуб.

Відзначимо, що 19-річний латиноамериканеець відправився до португальського клубу цього літа. Втім, заграти у Пасуші лівоногому вінгеру не вдалося — 8 матчів і жодної результативної дії при одній жовтій картці.

Нагадаємо, Ілкай Гюндоган може залишити "манкуніанців" заради Барселони.