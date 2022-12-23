Англія

Кожного футболіста надихнуть такі слова від свого тренера.

У четвер, 22 грудня, Манчестер Сіті переграв Ліверпуль у домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги — 3:2. Перший і третій голи "манкуніанців" були забиті з асистів Кевіна де Брюйне, чию гру після поєдинку окремо відзначив головний тренер команди Хосеп Гвардіола.

"Цього вечора він був видатний. Кевін тут вісім років. Йому просто потрібно іноді знайти правильний вогонь у собі, знаєте, бути трохи, я би сказав, я не знаю, сварливим або засмученим, щоб грати якнайкраще.

Він має вкладати енергію всередину себе. Коли це відбувається, це фантастичний гравець. Біг, боротьба, результативні передачі, забиті голи. Він зразковий гравець.

Я знаю, що кожні три дні так грати непросто, але у важливих іграх, як сьогодні, у ньому є щось всередині. Він наче каже: "я збираюся це зробити, я буду на зв’язку, я йду боротися!"

Коли це трапляється, це пан Кевін Де Брейне. Тож що я можу сказати? За вісім років він зробив все для цього клубу. Він абсолютна легенда. Його назавжди запам’ятають як одного з найкращих, найкращих, найкращих гравців усіх часів для цього клубу" — передає красиві слова каталонця офіційний сайт "містян".

Нагадаємо, Юрген Клопп після поразки назвав Ман Сіті найкращою командою світу.