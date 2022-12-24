Англія

Український універсал дав коментар прес-службі клубу перед поновленням клубного сезону.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко поділився своїми очікуваннями перед поновленням клубного сезону після перерви через чемпіонат світу у Катарі.

"Жезус – один з лідерів нашої команди, він справжній воїн. Знаючи особисто Габріела та його характер, не сумніваюся, що він повернеться набагато сильнішим, ніж раніше. Переконаний, що Нкетія чудово виконає свою роботу, кожен вірить у нього. У нас дуже крутий колектив, є це відчуття єдності.

Я просто намагаюся виконувати свою роботу якнайкраще. На полі віддаюся на 100%. Вболівальники дуже тепло зустріли мене у цьому клубі. Я досі не можу бути достатньо вдячним за те, що вони зробили, яку підтримку надали.

У минулому я бачив, що якщо у вас є правильне ставлення та правильна поведінка на полі й поза ним, то ви не можете втомитися фізично. Все лише в голові. Якщо все правильно робити у рутині, то ви підготуєте свій організм бути свіжим – це дотримуватися сну, харчування, доглядати за собою. Тоді ви не зможете втомитися фізично", - наводить слова Зінченка прес-служба Арсеналу.

Нинішнього сезону Зінченко провів дев'ять матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Свій найближчий матч Арсенал проведе проти Вест Гема. Гра АПЛ відбудеться 26 грудня о 22:00 за київським часом.