Англія

Англійський клуб серйозно цікавиться українцем.

Помічник директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні зізнався, що знає про інтерес до Михайла Мудрика з боку лондонського Арсеналу, але до конкретних пропозицій досі справа не доходила.

"Мудрик, як і інші гравці, має прибути 9 січня до Анталії на тренувальний збір. До нього є інтерес з боку Арсеналу, але офіційної пропозиції ми не отримували", — цитує Ніколіні Фабріціо Романо з посиланням на Calciomercato.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал визначив Михайла Мудрика як свою головну мету на зимове трансферне вікно.

Також з'являлася інформація, що Шахтар оцінює 21-річного українця у 100 мільйонів євро.