Англійський клуб серйозно цікавиться українцем.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
21 грудня 2022, 12:35
Помічник директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні зізнався, що знає про інтерес до Михайла Мудрика з боку лондонського Арсеналу, але до конкретних пропозицій досі справа не доходила.
"Мудрик, як і інші гравці, має прибути 9 січня до Анталії на тренувальний збір. До нього є інтерес з боку Арсеналу, але офіційної пропозиції ми не отримували", — цитує Ніколіні Фабріціо Романо з посиланням на Calciomercato.
Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал визначив Михайла Мудрика як свою головну мету на зимове трансферне вікно.
Також з'являлася інформація, що Шахтар оцінює 21-річного українця у 100 мільйонів євро.