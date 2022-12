Челсі протягом певного часу спостерігав за грою центрального півзахисника Васко да Гама Андрея Сантоса.

Клуб домовився із бразильцями про трансфер хавбека. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сумма трансферу становитиме 20 мільйонів євро. Керівники англійського клубу також узгодили особисті умови з 18-річним гравцем.

Наразі клуби будуть готувати усі документи, щоб трансфер здійснився. Після буде офіційне підтвердження.

Chelsea have full verbal agreement in place to sign Brazilian talent Andrey Santos, confirmed — final fee around €20m, personal terms agreed too. 🚨🔵🇧🇷 #CFC



Chelsea & Vasco will now prepare documents. Born in 2004, Andrey will be part of Chelsea talents project.



Here we go 🤝🏻 pic.twitter.com/WD50I2YeYZ