Футболіст має незабаром приєднатись до клубу.
Андрей Сантос, Sport.es
22 грудня 2022, 21:32
Челсі протягом певного часу спостерігав за грою центрального півзахисника Васко да Гама Андрея Сантоса.
Клуб домовився із бразильцями про трансфер хавбека. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сумма трансферу становитиме 20 мільйонів євро. Керівники англійського клубу також узгодили особисті умови з 18-річним гравцем.
Наразі клуби будуть готувати усі документи, щоб трансфер здійснився. Після буде офіційне підтвердження.
Нагадаємо, що Челсі вже підписав молодого нападника норвезького Мольде Фофана.