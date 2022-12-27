Англія

У боротьбі за 23-річного футболіста Ліверпуль випередив Манчестер Юнайтед.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп відіграв ключову роль у трансфері нападаючого ПСВ Коді Гакпо до складу "червоних". Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, німецький фахівець дуже хотів бачити у своєму складі 23-річного голландця через низку травм, які продовжують переслідувати клуб АПЛ.

У боротьбі за футболіста Ліверпуль зміг швидко та оперативно випередити Манчестер Юнайтед.

Найближчим часом Гакпо прибуде до Англії для проходження медичного огляду, після чого підпише контракт із клубом. Деталі угоди невідомі, але наголошувалося, що це рекордний трансфер для ПСВ.