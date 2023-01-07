Англія

Англійський форвард відзначився голом у сьомому домашньому матчі поспіль.

Манчестер Юнайтед у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії обіграв Евертон із рахунком 3:1.

У цьому матчі взяв участь нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд, який реалізував пенальті на 97 хвилині.

За інформацією OptaJoe, Рашфорд став першим гравцем МЮ, який зміг забити у семи домашніх матчах поспіль у всіх турнірах після Вейна Руні.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Евертон.