Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 10 січня 2023 року, 22:00.
Ньюкасл — Лестер, Getty Images
11 січня 2023, 09:56
У ще одному чвертьфінальному матчі Кубка англійської ліги Ньюкасл на своєму полі розібрався із Лестером (2:0).
У складі "сорок" голами відзначилися Берн та Жоєлінтон, які розписалися у воротах "лисиць" у другому таймі.
Відео голів та огляд матчу:
Ньюкасл — Лестер 2:0
Голи: Берн, 60, Жоелінтон, 72.
Ньюкасл: Поуп, Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гімараеш, Лонгстафф, Віллок (Мерфі, 90), Альмірон (Сен-Максімен, 84), Вілсон (Ісак, 78), Жоєлінтон.
Лестер: Уорд, Кастань, Амарті, Фас, Томас (Іхеаначо, 64), Олбрайтон, Ндіді, Тілеманс, Барнс, Перес (Менді, 84), Дака (Варді, 64).
Попередження: Лонгстафф, Берн, Ботман — Перес, Ндіді.