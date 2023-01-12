Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 11 січня 2023 року, 21:45.

У поєдинку 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Ноттінгем Форест обіграв Вулвергемптон.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. У складі "лісовиків" голом відзначився Болі, а у "вовків" — Хіменес.

У додатковий час команди не виявили переможця і настав час для серії післяматчевих пенальті, де сильнішими виявилися представники Ноттінгема Фореста.

Відео голів та огляд матчу:

Ноттінгем Форест – Вулвергемптон 1:1 (4:3 по пенальті)

Голи: Болі 18 – Хіменес 64.

Ноттінгем Форест: Гендерсон – Ор'є, Воррелл, Болі (Маккенна, 61), Лоді – Єйтс, Фройлер, Мангаля (Колбек, 65) – Скарпа (Денніс, 68) – Джонсон (Саррідж, 68), Гіббз-Вайт.

Вулвергемптон: Са – Кілман, Гомеш, Хонні — Аїт-Нурі (Поденсе, 59), Нуньєш, Моутінью (Кунья, 59), Семеду – Гедеш (Невеш, 46), Хіменес (Адама Троре, 75), Хван (Годж, 80).

Попередження: Ор'є – Кілман, Невеш, Нуньєш, Поденсе.