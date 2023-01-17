Англія

Іспанець перебрався в АПЛ.

Вулвергемптон не кращим чином провів першу половину поточного сезону, тому активно працює над підсиленням складу.

Як повідомляє офіційний сайт "вовків", новачком команди став іспанський півзахисник Пабло Сарабія, який перейшов з ПСЖ.

Зазначимо, що угода між 30-річним гравцем та англійським клубом розрахована на два з половиною роки.

В цьому сезоні Пабло Сарабія провів на клубному рівні 19 поєдинків, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лопетегі не виключив відхід Гедеша з Вулвергемптона цієї зими.