18-річний український талант Єгор Ярмолюк продовжує з позитивної сторони проявляти себе у складі другої команди Брентфорда.

Цього разу нашому співвітчизнику вдалося відзначитися дублем у грі проти Гаддерсфілда, яка закінчилася перемогою "бджіл" із рахунком 3:2. 

Що дуже приємно, клуб із Лондона окремо відзначив Ярмолюка у твіті з підсумком зустрічі.

Як правильно зазначив Брентфорд, в останніх іграх українець стабільно робить гольові дії. Спочатку йому вдалося відзначитися у воротах однолітків з Астон Вілли у поєдинку 6 туру Кубку Прем'єр-ліги, а згодом забити і у ворота Монако у ще одній товариській грі. Три матчі — три голи!

 


Нагадаємо, що раніше одноклубником Єгора став син Девіда Бекхема.