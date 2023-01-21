Українець забиває у третьому матчі поспіль.
Єгор Ярмолюк, Brentford FC
21 січня 2023, 22:45
18-річний український талант Єгор Ярмолюк продовжує з позитивної сторони проявляти себе у складі другої команди Брентфорда.
Цього разу нашому співвітчизнику вдалося відзначитися дублем у грі проти Гаддерсфілда, яка закінчилася перемогою "бджіл" із рахунком 3:2.
Що дуже приємно, клуб із Лондона окремо відзначив Ярмолюка у твіті з підсумком зустрічі.
Як правильно зазначив Брентфорд, в останніх іграх українець стабільно робить гольові дії. Спочатку йому вдалося відзначитися у воротах однолітків з Астон Вілли у поєдинку 6 туру Кубку Прем'єр-ліги, а згодом забити і у ворота Монако у ще одній товариській грі. Три матчі — три голи!
Нагадаємо, що раніше одноклубником Єгора став син Девіда Бекхема
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