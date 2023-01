18-річний український талант Єгор Ярмолюк продовжує з позитивної сторони проявляти себе у складі другої команди Брентфорда.

Цього разу нашому співвітчизнику вдалося відзначитися дублем у грі проти Гаддерсфілда, яка закінчилася перемогою "бджіл" із рахунком 3:2.

Що дуже приємно, клуб із Лондона окремо відзначив Ярмолюка у твіті з підсумком зустрічі.

⏱️ FULL-TIME: #BrentfordB 2 Huddersfield 3



Huddersfield win it late on here at St George’s Park. The Brentford goals came courtesy of an own goal as well as a strike from Yehor Yarmoliuk, who netted his third goal in three games #BrentfordFC pic.twitter.com/qNg4jdrRVc