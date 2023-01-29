Англія

Молодий француз пояснив, чому він обрав лондонський клуб.

Захисник Ліона Мало Гюсто прокоментував свій майбутній перехід до складу лондонського Челсі.

Раніше стало відомо, що 19-річний француз підписав контракт із "синіми" до літа 2030 року.

"Я правий захисник, швидкий гравець, вмію навішувати та бігаю від одного штрафного майданчика до іншого.

Я люблю Лондон, радий, що опинився тут. Обрав Челсі, тому що справді великий клуб і мені подобається його проєкт. Дякую за ваші повідомлення, скоро побачимося", — наводить слова Гюсто прес-служба Челсі.

Зазначимо, що частину сезону, що залишилася, Гюсто проведе у складі Ліона на правах оренди.