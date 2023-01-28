Україна

Хавбек Шахтаря — про свого друга й партнера.

Михайло Мудрик своїм дебютом у Челсі вразив багатьох шанувальників футболу, а ще одним талантом донецького Шахтаря можна сміливо називати Георгія Судакова. 20-річний хавбек в інтерв'ю прес-службі "оранжево-чорних" поділився розповіддю про дружбу з Михайлом і його перші враження від переходу.

"Я знаю Мудрика з десяти років, він на рік старший за мене. Ми завжди нормально спілкувалися, але так, щоби більше — то років із 15-16, коли я потрапив до U-19. Тоді ми почали багато спілкуватися і з того моменту почали жити разом у кімнаті.

Зараз я сумую за Михайлом. Ми спілкувалися і переписувалися після його переходу до Челсі, але я розумію, що у нього зараз дуже мало часу, бо, напевно, йому зараз дуже багато хто пише і, скажімо так, адаптується до нового життя, нової країни, команди. Це зовсім інший рівень, навантаження, напевно, теж інші. До того ж, матчі вже на більш високому рівні, і тому я зараз стараюся його не турбувати, а вже потім може, як буде у нього час, подзвоню і поспілкуємося більше.

Про його перші враження у Челсі важко казати, але я думаю, що зараз він себе почуває комфортно і його дуже здорово прийняла команда. Він казав, що йому писав Аспілікуета, що якщо потрібна якась допомога — то без питань, звертайся. Вся команда його привітала з переходом, уболівальники теж. Думаю, у нього все має вийти у Челсі, бо, як мінімум, його всі дуже сильно підтримують і всі знають, який він дуже сильний гравець. Все тільки у його руках, ногах, а найголовніше — у голові" - сказав Судаков в інтерв'ю офіційному Ютуб-каналу "гірників".