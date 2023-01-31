Англія

Український вінгер виконував фрістайл-реп від американського виконавця Lil Baby із використанням так званого N-word.

Футбольна асоціація Англії відкрила розслідування щодо неприємного інциденту з можливим проявом расизму від вінгера національної збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика, який цієї зими перебрався до АПЛ із донецького Шахтаря та став найдорожчим трансфером в історії українського футболу.

Як повідомляє The Athletic, причиною розслідування проти 22-річного українця стало відео в TikTok, зняте влітку 2022 року. На ньому Мудрик декламував фрістайл-реп 2017 року від американського виконавця Lil Baby, в оригінальному тексті якого використовувалося слово "н***ер".

🚨 The FA have opened an investigation into Mykhalyo Mudryk for a TikTok video posted in July 2022 where the Ukrainian uses the N-word.



pic.twitter.com/tfYkXBnxE3 — Barstool Football (@StoolFootball) January 31, 2023

Михайло вже видалив цей відеоролик зі свого профілю TikTok і вибачився за цей інцидент, запевнивши, що в його діях не було жодного наміру проявити расизм.

Тепер Футбольна асоціація вирішуватиме, чи покарати Михайла Мудрика за це відео, яке переглянули понад 214 тисяч разів. Нагадаємо, що випадки покарання в Англії за подібні інциденти вже траплялися.

Наприклад, подібним чином у 2021 році було відкрито розслідування проти вінгера Вест Гем Юнайтед Джаррода Боуена за давній пост у Twitter, в якому використовувалася образлива расистська термінологія. Тоді англієць отримав попередження та наказ пройти навчальний курс за використання N-word у твіті, незважаючи на те, що йому на момент написання посту було лише 15 років.

Крім того, у 2016 році Андре Грея дискваліфікували на чотири матчі за гомофобні коментарі в соціальних мережах у 2012 році. І це не поодинокі інциденти, учасниками яких ставали навіть такі зірки, як Едінсон Кавані під час виступів за Манчестер Юнайтед.