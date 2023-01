Футбольна асоціація Англії відкрила розслідування щодо неприємного інциденту з можливим проявом расизму від вінгера національної збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика, який цієї зими перебрався до АПЛ із донецького Шахтаря та став найдорожчим трансфером в історії українського футболу.

Як повідомляє The Athletic, причиною розслідування проти 22-річного українця стало відео в TikTok, зняте влітку 2022 року. На ньому Мудрик декламував фрістайл-реп 2017 року від американського виконавця Lil Baby, в оригінальному тексті якого використовувалося слово "н***ер".

