Майже кожен клуб із провідних європейських чемпіонатів бодай-якось зазирав на зимовий трансферний ринок у пошуках гідних кандидатів для підсилення власного складу.

Англійський Крістал Пелес у цьому плані виключенням не став, а останній день періоду переходів завдяки безпосередній участі "склярів" став дійсно спекотним.

Одразу дві опції для підсилення власної центральної ланки знайшов лондонський клуб у німецькому Штутгарті та лондонському Арсеналі, звідки до команди перейшли Наїру Ахамада та Альберт Самбі Локонга відповідно.

Із 20-річним екс-футболістом "швабів" було підписано контракт на 3,5 роки, тоді як 23-річний бельгієць залишатиметься гравцем "канонірів" та виступатиме за Пелес на правах оренди до кінця сезону.

Ахамада наступним чином прокоментував свій перехід: "Я дуже радий, що приєднався до цього чудового клубу, і я з нетерпінням очікую на початок виступів.

Я хочу показати свою якість і хочу допомогти команді. Хочу грати в якнайбільшій кількості матчів, наполегливо працювати, тренуватись, прогресувати та допомагати команді", — заявив француз.

Hear from our new man 🔊🥰#CPFC