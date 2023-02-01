Англія

Один із гравців перейшов зі складу регіональних суперників.

Майже кожен клуб із провідних європейських чемпіонатів бодай-якось зазирав на зимовий трансферний ринок у пошуках гідних кандидатів для підсилення власного складу.

Англійський Крістал Пелес у цьому плані виключенням не став, а останній день періоду переходів завдяки безпосередній участі "склярів" став дійсно спекотним.

Одразу дві опції для підсилення власної центральної ланки знайшов лондонський клуб у німецькому Штутгарті та лондонському Арсеналі, звідки до команди перейшли Наїру Ахамада та Альберт Самбі Локонга відповідно.

Із 20-річним екс-футболістом "швабів" було підписано контракт на 3,5 роки, тоді як 23-річний бельгієць залишатиметься гравцем "канонірів" та виступатиме за Пелес на правах оренди до кінця сезону.

Ахамада наступним чином прокоментував свій перехід: "Я дуже радий, що приєднався до цього чудового клубу, і я з нетерпінням очікую на початок виступів.

Я хочу показати свою якість і хочу допомогти команді. Хочу грати в якнайбільшій кількості матчів, наполегливо працювати, тренуватись, прогресувати та допомагати команді", — заявив француз.

Hear from our new man 🔊🥰#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 31, 2023

"Я дуже схвильований, адже не можу дочекатися дебюту. Я дуже радий приєднатися до Крістал Пелес. Хочу досягти з командою якомога більшого. Я намагатимусь докладати зусиль для того, щоб команда демонструвала максимум та досягала якісних результатів", — такими були слова бельгійця.

Ахамада, трансфер якого коштував 12 млн євро, у поточному сезоні зіграв 18 матчів (2 голи + 2 гольові передачі), тоді як Локонга провів 15 поєдинків.