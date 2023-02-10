Україна

Артем Бондаренко прокоментував ситуацію у клубі, а також поділився своїми думками про Польщу.

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко розповів про ситуацію в донецькому клубі, а також поділився своїми думками щодо можливої участі росіян в Олімпійських іграх.

"У нас дуже хороша команда і навіть більше. Ми всі знали, за кого граємо у Лізі чемпіонів. Не думаю, що будь-якому українському спортсмену треба шукати додаткову мотивацію. Кожен із нас добре знає ситуацію в країні, всі знають, як важко зараз в Україні. Ми хочемо подарувати українським уболівальникам позитивні емоції – про це ми думаємо коли виходимо на поле. Кожен воює на своєму фронті, і все це для того, щоби світ не забув про Україну і не звик до війни.

Роз'їзди справді стомлюючі та вимагають багато часу. Є складнощі з поїздками та навіть із відновленням після матчів. Їздимо переважно автобусами, іноді навіть не повертаємося з Варшави до Києва. Ми вже відвідали кілька польських аеропортів. Ми, звісно, не скаржимося, адже справжню трагедію переживають інші.

Повітряна тривога під час матчів? Хоч би як це звучало, до всього можна звикнути, навіть до таких жахливих речей. Щоразу, коли я йду на гру, я сподіваюся, що під час гри не буде сирен. Однак якщо це станеться, зустріч переривається, і ми всі йдемо у сховище, у безпечне місце. Тоді я намагаюся залишатися зосередженим і не відволікатися, не думати надто багато.

Під час війни суспільство дуже згуртоване. Сьогодні ми бачимо речі по-іншому. Війна дуже швидко змусила всіх подорослішати. Ми дорослішали швидше.

Можлива участь росіян та білорусів в Олімпійських іграх? Ігри — це унікальний захід, в якому кожен спортсмен представляє свою країну, тому я не розумію, як можна допускати росіян до участі у змаганнях такого масштабу. Не можу знайти ані пояснення, ані причини. Я думаю, як кожен українець, як кожна розумна людина, яка бачить, що відбувається.

Як я почуваюся в Польщі? Моя увага одразу привернула дві речі – не лише у Варшаві, а й у Польщі загалом. По-перше, наскільки милі та щирі поляки. Друге – що у вас багато українців. Я хотів би краще дізнатися про Варшаву та інші міста, але як турист. Я чув, що ви маєте багато гарних місць.

До речі, хочу висловити подяку Легії за те, що вона надала нам свою тренувальну базу. Це дуже зручне місце для роботи з відмінними тренувальними майданчиками. Ми також чудово почуваємось на стадіоні. У нас велика підтримка з боку українців та поляків. У матчі з Реалом атмосфера була чудова. Дуже сильні емоції у мене спричинив українсько-польський прапор. Я був близький до сльоз, я мало не заплакав.

Майбутнє у Шахтарі? На даний момент я не залишаю Шахтар і пов'язую своє майбутнє із цим клубом. Ходили чутки, що мною цікавився Брайтон взимку, але трансферне вікно зачинено. Думаю, влітку ситуація може прояснитися.

Мудрик чудовий гравець, чудовий професіонал. Він був одним із лідерів Шахтаря, заслужив таку нагороду. Він мріяв грати на найвищому рівні. Ми досі підтримуємо зв'язок, і Михайло у захваті від того, що він переїхав до Лондона.

Ціль у Лізі Європи? Ми хотіли б пройти якнайдалі. Я вірю, що ми можемо зробити це. Ренн — дуже хороша команда, але шанси більш-менш рівні. Думаю, вболівальники побачать цікавий матч, тож варто прийти на стадіон. Підтримка трибун для нас є дуже важливою”, — наводить слова Бондаренка Sportowe Fakty.

Нагадаємо, перший матч між Шахтарем та Ренном у 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 16 лютого. Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.