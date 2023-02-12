Мерсисайдці планують підписати двох топових виконавців.
МАТЕУШ НУНЕШ, GETTY IMAGES
12 лютого 2023, 14:35
Ліверпуль має намір серйозно підсилитись під час літнього трансферного вікна, повідомляє Goal.com.
Головні трансферні цілі "червоних" — півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем та хавбек Вулвергемптона Матеуш Нуньєш.
Раніше повідомлялось, що Беллінгем хоче приєднатись до Ліверпуля, але його відлякують жахливі результати команди.
Нагадаємо, що Ліверпуль зробив пропозицію Брайтону щодо трансферу Кайседо.