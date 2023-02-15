Англія

Хосеп Гвардіола прокоментував період роботи з Олександром Зінченком.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола перед перенесеним матчем АПЛ проти Арсеналу розповів про свого колишнього підопічного — українського хавбека Олександра Зінченка, який тепер захищає кольори "канонірів".

"Думаю, кожен у Манчестер Сіті його любить. Він насправді був важливою фігурою для нашого клубу. У перші роки його перебування тут ми хотіли, щоб він змінив команду, адже думали, що він не гратиме так багато. Але Алекс сказав: "Ні, ні, ні, я хочу боротися за свою позицію!". Я говорив йому: "Алекс, у мене багато гравців на позиції десятки". А він: "Ні, ні, ні, я буду грати тут".

Зінченко дуже добре тренувався, ніколи не кривив обличчя, у нього завжди була хороша поведінка. Зазвичай коли ви не граєте, то не кажете, що хочете залишитися. Зінченко був зовсім іншим, я завжди бачив його у залі.

Іноді в житті бувають обставини. Наприклад, багато травм на одній позиції. Він скористався своїм шансом на позиції фулбека як останнім шансом у світі. Це означає, що він хороший футболіст та має хороше мислення.

Артета дуже добре знає його, тому що вони працювали разом зі мною. Мікель вірив, що йому необхідна ця деталь, особливо в білд-апі", - наводить слова Гвардіоли BeanymanSports.

Нагадаємо, матч Арсенал — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 15 лютого, о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.